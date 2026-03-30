ナイガイがしっかり。きょう、リカバリーウェア「整Ｈｅａｌｉｎｇｗｅａｒ」が、日本フェムテック協会の「ＦｅｍｔｅｃｈＢｒａｎｄ（フェムテック銘柄）Ｐｒｏｊｅｃｔ」でフェムテック銘柄に認定されたと発表しており、好材料視されている。 「ＦｅｍｔｅｃｈＢｒａｎｄＰｒｏｊｅｃｔ」は、女性が手に取りやすく、使いやすい設計になっているか、継続的に利用できるか、課題へのアプローチが適切か