「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、テクセンドフォトマスクが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でテクセンドは３日続落。同社は前週末２７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１２５２億９１００万円から１２９２億円（前期比９．５％増）へ、純利益を１８８億７８００万円から２３３億円（同２．３倍）へ上方修正する