・イーレックスがＳ高人気、ＧＸ―ＥＴＳの本格稼働控えエネルギー関連の伏兵として頭角現す ・レノバ急伸、今期純利益を大幅上方修正 ・ヘリオスが続伸、「再生・細胞医療・遺伝子治療製造設備投資支援事業費補助金」交付が正式決定 ・野村原油など原油ＥＴＦが高い、ＷＴＩ価格は時間外で一時１０３ドル台に上昇 ・太平発や片倉コープが大幅高、中東紛争収束見通せず肥料関連株への物色が続く ・エ