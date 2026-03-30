Netflixオリジナルドラマ『ONE PIECE』が速い。尾田栄一郎による原作漫画に追いついてみせるようなスピード感で、物語に描かれる世界や出てくるキャラクターたちを見せ、近づきつつある原作の完結へと意識を向けさせる。30年に及ぶ連載の中で尾田が見せたかった世界、伝えたかったメッセージがドラマ版には凝縮されている。3月10日からNetflixで配信が始まったドラマ版『ONE PIECE』のシーズン2で登場し