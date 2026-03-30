３０日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は急反発。朝安後に切り返す展開となった。 日銀が２６日に需給ギャップの再推計を公表したことを受け、円債市場では４月会合での利上げシナリオが台頭。前週末２７日に先物は大幅安となったが、３０日も寄り付き直後は売られる展開だった。日銀は２７日、自然利子率に関するリポートを企画局が公表。このなかで、金融緩和の度合いを評価するにあたっては「実質金利と自然