テゲバジャーロ宮崎は30日、MF木原仁(23)が飛鳥FCへの期限付き移籍を終了してFC延岡AGATAへ期限付き移籍することを発表した。期間は公表しておらず、宮崎との公式戦には出場できないとしている。木原は芦屋大から加入した昨年は出場がなく、今年1月に関西リーグの飛鳥FCへ期限付き移籍することが発表されていた。ところが4月11日の関西リーグ開幕を前に期限付き移籍が終了。新たに九州リーグを戦うFC延岡AGATAへ期限付き移籍す