「鶏ささみのブランダード」【やわらかcuisine】【画像で確認】豆腐一丁が絶品ごちそうに変わる「塩昆布とうめし」ちょっとお疲れ気味の時、自分をいたわるやさしいご飯が食べたくなりますよね。そんな私たちの心と体に、そっと寄り添ってくれるのが料理家・美窪たえさんのレシピ。今回は、「note創作大賞2025 レタスクラブ賞」を受賞した美窪さんに、「やわらかcuisine（キュイジーヌ）」の誕生秘話から、日々の料理がもっと楽し