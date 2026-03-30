ＥＴＳグループ [東証Ｓ] が3月30日昼(11:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の3.5億円→5.5億円(前年同期は3.7億円)に57.5％上方修正し、一転して50.3％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の7.4億円(前期は6.9億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当第2四半期連結累計期間につきましては、電気工