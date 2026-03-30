30日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比2436.94円（-4.57％）安の5万936.13円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は36、値下がりは1530、変わらずは5と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均構成銘柄の値上がりは4銘柄にとどまり、220銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を431.86円押し下げ。以下、ＳＢＧ が292.01円、東エレク が178.49