30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数122、値下がり銘柄数1384と、値下がりが優勢だった。 個別では住石ホールディングスがストップ高。太平洋興発は一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路、オルバヘルスケアホールディングス、片倉コープアグリ、ビーピー・カストロール、エブレンなど9銘柄は昨年来高値を更新。大黒屋ホールディングス、朝日ラバ