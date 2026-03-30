30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比43.4％増の3209億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.8％増の2467億円だった。 個別ではグローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ米ドル・ブル（１倍） 、ＮＥＸＴエネルギー資源