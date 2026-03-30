30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数50、値下がり銘柄数533と、値下がりが優勢だった。 個別ではアミタホールディングスがストップ高。シンカ、セイワホールディングスは昨年来高値を更新。リファインバースグループ、アドバンスト・メディア、イーディーピー、パワーエックス、ファンデリーは値上がり率上位に買われた。 一方、シンカ、ビ