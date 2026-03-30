物価高騰対策として大阪市は、市内の対象店舗のみで利用できる30%のプレミアムがついた商品券を発行します。市はきょう、申し込みの受付を4月22日からはじめると発表しました。 大阪市によりますと、商品券は1口1万円を購入すれば1万3000円分の買い物や食事ができ、スマートフォンアプリや二次元コード付きの紙で決済できる商品券です。 申し込み方法は、公式HPか専用はがきで4月22日から5月17日まで。買えるのは申