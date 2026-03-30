ゴールドジムによるボディコンテスト「マッスルゲート」の特別イベント「還暦スター誕生！」が28日、神奈川・カルッツかわさきで開催された。この「還暦スター誕生！」は60歳以上のエントリーが歌やダンス、ボディコンテストなどに参加する、エンタテインメント性の高いイベント。昨年5月に第1回が開催され、今年で第2回となる。【写真】60歳以上とは思えない…圧巻の美脚＆筋肉美を披露した出場者たち「ダンス部門」では3チー