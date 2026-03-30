東京都から調査報告書を受け取った江蔵智さん（手前）＝30日午前、都庁東京都立墨田産院（閉院）で1958年の出生直後、他の新生児と取り違えられた江蔵智さん（67）の出自に関する調査を巡って、都の担当者が30日、江蔵さんと面会し「生みの親を見つけられなかった」とする報告書を手渡した。担当者は「調査対象者にさらなる働きかけは難しいと考えている」と伝えた。調査は実質的に終了する。都は調査を命じた昨年4月の東京地