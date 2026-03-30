人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』の生みの親であるゲームデザイナー・堀井雄二氏が29日、自身のXを更新。横浜スタジアムで野球観戦を満喫する様子を披露した。【写真】「うわー楽しそう」ハマスタの“特等席”で豪華BBQを満喫する堀井雄二氏堀井氏は「誘われて、横浜スタジアム。BBQを食べながら野球を観戦するという体験をさせてもらいました。スタジアムの屋上に、こんな場所があったとは。残念ながら、ベイスターズ