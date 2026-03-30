週明け３０日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、２７日終値に比べ０・００５％高い２・３９０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高い水準となっている。中東情勢を巡り、米国とイランとの停戦交渉が長期化するとの見方から、物価上昇（インフレ）の懸念が強まっている。午前１１時現在では、０・０２５％低い２・３６０％となっている。