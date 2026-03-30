逮捕された自衛官が「植え込みに隠れていた」と供述です。宮崎県の「えびの駐屯地」所属の陸上自衛官・村田晃大容疑者（23）は24日、東京・港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いで逮捕されました。村田容疑者は、隣の建物から塀を乗り越えて侵入したとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で、村田容疑者が、「数十分間敷地を歩いたり、植え込みに隠れたりしていた」と供述していることがわかりました。村田容疑者は、