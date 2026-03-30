閣議中に発言するトランプ米大統領＝26日/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は29日、戦争終結に向けて米国がパキスタン経由で伝えた15項目の要求について、イランが「その大半」に同意したと述べた。イランから15項目について返答があったのかと大統領専用機内で記者団に問われたトランプ氏は、「彼らが大半の項目について受け入れた。そうしない理由があるだろうか」と答えた。「彼らは計画に同意しつつある