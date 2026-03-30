元グラビアアイドルでタレントの小島可奈子（50）が30日までにインスタグラムを更新。「無呼吸症候群」の手術を受けたその後の経過を報告した。小島は2月の投稿で「3月には長年悩んできた無呼吸症の手術をしてもらうことに睡眠時無呼吸症候群の手術ね〜」と切り出し、「なんと一度に三つ受けますよ※鼻中隔湾曲症の手術※アレルギー性鼻炎／血管運動性鼻炎の手術※口蓋垂軟口蓋咽頭形成術簡単に言うとね、鼻の骨が少し曲