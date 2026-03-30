落語界に偉大な名跡が復活した。三遊亭ふう丈改め二代目三遊亭円丈の襲名披露興行が現在、都内の寄席で行われている。先代の円丈は“新作落語中興の祖”と言われ、歴史を変えたと言われる伝説の落語家。そんな“レジェンド”とも言える名前を自ら志願して襲名したという二代目に、これからの“覚悟”を聞いた。二代目円丈は２０１１年に先代の初代円丈に入門し、ふう丈を名乗った。２２年に初代円丈が亡くなったのに伴い、兄弟