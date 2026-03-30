アヤックス冨安健洋の多才さとフィットネスへの期待オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋は、負傷離脱中ながらも現地メディアでその能力を高く評価されている。昨冬に加入した冨安は、伝統の一戦「デ・クラシケル」で負傷交代を余儀なくされたものの、それまでのパフォーマンスが大きな注目を集めた。オランダの移籍専門ポッドキャスト「Done Deal」は「これは絶対的なトッププレーヤーであり、あらゆる面で最高だ