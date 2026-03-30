ドイツメディアが日本代表の実力を強調「トゥヘルは警告を受けるべきだ現地時間3月28日に行われた親善試合でスコットランド代表に1-0で勝利した日本代表が、欧州各国にとっての「天敵」として大きな注目を集めている。ドイツ人指揮官のトーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表との対戦を前に、海外メディアは「トゥヘルは警告を受けるべきだ。日本は欧州の天敵である」と、現在の日本が持つ実力の高さを強調して伝えてい