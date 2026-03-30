見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第1回）が30日に放送され、主人公の幼なじみの父親役で人気芸人が登場すると、ネット上には「誰かと思えば」「栃木弁がよき」「良い味出してる」といった反響が寄せられた。【写真】『風、薫る』初回フォトギャラリー本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな