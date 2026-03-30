【FERNANDES】（大阪府高槻市ハル巻き46歳）20年ぶりにバンド活動をするためジャズベースを探したところ、ヘッドの形に一目ぼれしてこのベースを購入しました。はじめは黒色だったベースですが、学生の頃憧れた「自分仕様のベース」を作ろうと思い塗装をすべて剥がし知人の塗装屋さんにオーダーしてこの色にしていただきました。思い通りの木目の見える青色にしていただきとても大満足しています。また、ピックアップはFender