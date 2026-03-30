テレビ朝日は３０日、２０２５年度の年度視聴率率（２０２５年３月３１日〜２６年３月２９日）で、個人全体と世帯で全日帯（６〜２４時）、ゴールデン帯（１９〜２２時）、プライム帯（１９〜２３時）の３冠を達成したことを発表した（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）。個人全体は全日帯３．４％、ゴールデン５．２％、プライム帯５．２％で２年連続３冠を達成。全日帯は４年連続で開局以来４回目の１位。ゴールデン帯は