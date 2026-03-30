記事ポイント「ヘイ、ビーコム」のひと言でインカム操作を開始できるハンズフリー機能を搭載風切り音・ロードノイズ下でも高精度な音声認識を実現する「Ruby Spotter」を採用ネットワーク不要の低リソース設計と40言語以上対応で多様なライダーをサポート サイン・ハウスの次世代オートバイ用インカム「B+COM 7X EVO」に、日立ソリューションズ・テクノロジーの多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」が採用され