記事ポイント3月26日のTV放映をきっかけに初回入荷分が即完売した「weer Lite」が2026年4月1日より再販開始形状記憶仕様により折りたたみ後もスムーズに整えられる設計自動開閉・晴雨兼用・軽量コンパクトで通勤や通学にも便利 創業115年超の老舗レイングッズメーカー・丸十コーポレーションの新ライン「weer Lite」が、テレビ放映後に初回入荷分が完売し、注目を集めています。形状記憶仕様で折りたたみ後もきれいに整えられ