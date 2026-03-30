カトリック教会の有力なエクソシスト(悪魔祓い師)たちからローマ教皇に対し、悪魔祓いの訓練を受けた司祭の数を増やすよう要請が寄せられている。 【写真】「エクソシスト」撮影現場に“奇妙なエネルギー”が監督が明かす 世界的にオカルトや悪魔崇拝の行為が増加しているとの報告を受け、レオ14世は国際エクソシスト協会の幹部らと会談し、関連する事件の増加について懸念が示された。同協会は世界中のすべて