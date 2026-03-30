北九州市八幡東区の公園でベンチの破損が確認されましたが、老朽化に伴う補修作業中だったことが分かりました。 警察によりますと、29日午後2時ごろ、北九州市八幡東区の高炉台公園を散歩していた人から「いすが壊れたようだ」と通報がありました。警察が駆けつけ、公園内にある野外ステージを囲むベンチのレンガが複数破損していることが確認されました。公園を管理する八幡東区役所によりますと、23日から老朽化