京都府京都市内の京都ポルタ内に「ディズニーストア 京都ポルタ店」がグランドオープン！オープンを記念し、店舗限定グッズの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施されます☆ ディズニー「ディズニーストア 京都ポルタ店」グランドオープン グランドオープン日：2026年4月28日（火）※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります営業時間：10:00