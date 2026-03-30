記事ポイント韓国発消臭ブランド「Nodor」の固形マウスウォッシュがQoo10メガ割でオーラルケアカテゴリ上位に特許取得の「超微細泡テクノロジー」で口内の隅々まで洗浄、フッ素・竹塩など厳選成分を1粒に凝縮ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの5フレーバーでZ世代にも支持 韓国発の消臭専門ブランド「Nodor（ノドール）」が、固形マウスウォッシュで日本市場に上陸しています。特許取得の「超微細泡テ