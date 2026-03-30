記事ポイント「タマ＆フレンズ」×『弱虫ペダル』コラボグッズがHMV対象14店舗で期間限定販売中販売期間は2026年3月27日〜4月5日2,200円（税込）ごとに特典ポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼント ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」と、TVアニメ『弱虫ペダル』のコラボレーショングッズが登場しています。HMV＆BOOKS対象14店舗にて、2026年3