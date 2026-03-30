記事ポイントWRC公式パートナーの欧州潤滑油ブランド「Wolf Lubricants」が2026年3月に日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」がエンジンを長期間クリーンに保護Mercedes-BenzやVolkswagenなど欧州自動車メーカーのアプルーバル（承認）を取得 欧州発の高性能潤滑油ブランド「Wolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）」の乗用車向けエンジンオイルおよび各種フルードが、2026年3月より日本市場で初めて発売さ