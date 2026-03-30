イランと関係が深いイエメン・フーシ派が本格的に軍事行動に乗り出したことを受けて中東地域の緊張が急激に高まり、これに伴い国際原油価格が再び大幅に上昇した。ブルームバーグによると、30日午前基準で北海ブレント原油5月の先物価格は、前営業日比2．2％上昇した1バレル＝115．09ドルを記録した。米国ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油も2．4％上昇の102．03ドルと、同時に上昇した。これに先立ち、27日に