記事ポイント40種類約10万本のつつじが赤い絨毯のように一面に咲き誇る壮観な絶景富士山との共演や背丈を超えるつつじのトンネルが楽しめる写真スポット山頂カフェ・恐竜広場など家族で一日楽しめる施設が充実 静岡県伊東市の小室山公園で、4月11日(土)から4月30日(木)までつつじ観賞会が開催されます。約35,000平方メートルの広大なつつじ園には40種類約10万本のつつじが植栽されており、見頃を迎えると一面が赤い絨毯のよう