タイのミスコンテストで、ある参加者がステージ上でのスピーチ中に歯の補綴（ほてつ）物が外れる事故が発生した。27日、ピープルなどによると、25日にバンコクで開かれたミスコンテスト「ミス・グランド・タイ」の予選で、参加者のカモルワン・チャナゴさん（18）がマイクを握って自己紹介をしていたところ、歯に付着していた補綴物が外れる突発的な状況が発生した。外れた補綴物は歯の表面に貼り付ける「ベニア」というもので、強