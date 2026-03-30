ドイツ最大の軍需企業ラインメタルのCEOがウクライナのドローン産業をレゴ遊びに比喩し、これに批判が強まると謝罪した。ラインメタルのアーミン・パッペルガーCEOは27日（現地時間）に公開された米時事誌ジ・アトランティックのインタビューで、ウクライナのドローン産業について「レゴを持って遊ぶ水準」とし「彼らは技術的な突破口を開いたのではない。小型ドローンで革新を起こして『ワア』と言っているだけ」と話した。さらに