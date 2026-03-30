記事ポイント物価高の中、ファイヤーバーグが2026年4月2日から対象4店舗で全メニューを大幅値下げ食材・サイズ変更なし、羽釜ご飯の食べ放題も継続看板の「レギュラーバーグ」は税込980円から792円へ、最大約19%オフ 北海道のハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」が、物価高が続く中、あえて全メニューを大幅値下げします。2026年4月2日より対象4店舗で価格改定を実施し、食材・サイズは変更なく、羽釜ご飯の食べ放題も