記事ポイントインターンシップ参加率が前年比約40ポイント増の68.6%に急増「収入重視」の就職観が前年比22.8ポイント増の43.9%で1位に浮上就活中に不足していた情報は「社内の人間関係」が34.7%で最多 美術系学生の就職志向が大きく変化しています。クリエイターワークス研究所が2026年3月26日に発表した「2026年卒美術系学生 就職活動実態調査」では、インターンシップ参加率の急増と、収入・職場環境を重視する現実志向の加