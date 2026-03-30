フォークシンガー松山千春（70）が29日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身の健康について言及した。「しかしながら、いくら歳とっても足腰だな。やっぱり動いてなきゃな。歳とって元気はいいけど、足腰がガタガタじゃ困るからな」と切り出し、健康の話題で盛り上がった。リスナーからの「歩かなきゃ駄目」などと訴えるメールを読み上げた。「分かってる。本当に俺、分かってるんだ、歩かなきゃい