事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が29日夜、Xを更新。複数の著名人らが「戦争反対」という発信をし、それに対しさまざまな意見が寄せられる現状をめぐり、私見をつづった。猪狩は「『戦争反対』と書けば『脳内お花畑』『何も分かっていない』『大好きだったけど残念』などコメントが来るようです。戦争賛成なんて人はほぼいないと思うのです。みんな戦争なんてしたくないで