『絢爛の法』（川越宗一 著）稀にではあるが、読んでいるうちに襟を正したくなる小説がある。大日本帝国憲法の起草者のひとりである井上毅（こわし）の生涯を描いた、川越宗一の歴史小説も、そのような作品だ。明治6年、日本に帰ってきた司法省の欧州派遣団の中に井上毅もいた。かつて司法卿の江藤新平に目をかけられた毅。だが江藤は叛乱を起こし処刑され、生首を晒された。その裁判が不適切だと思っている毅は、視察にきた内