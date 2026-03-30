吉本興業は30日、お笑いコンビ、ライセンス藤原一裕（48）のマネジメント契約終了を発表した。同社は「弊社所属ライセンス藤原一裕について、双方合意の上、2026年3月31日をもってマネジメント契約を終了することになりましたのでご報告いたします。今後、藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という藤原本人の意向を尊重し、マネジメント契約を終了することとなりました」と発表。「ファンの皆さま、関