ひかり味噌は「ハイアット セントリック 銀座 東京」（東京都中央区）内のオールデイダイニング「NAMIKI667」で同社商品を使用したコラボレーションメニューを3月3日〜5月31日の期間限定で提供している。同社の発酵技術と厳選素材へのこだわりを生かしたみそ料理や甘酒ドリンクを用意。発酵が織りなす豊かな味わいを通して、みそや甘酒の新たな可能性が感じられるひと時を届ける。コラボでは、新感覚甘酒「晴れのち糀」をベ