エバラ食品工業は「黄金の味」と2月に新発売した「焼肉堪能」の新CM計3篇を各ブランドサイトで公開した。新CMには茺田岳さんと桜田ひよりさんが出演。楽曲には「ゆず」が制作した焼肉のたれシリーズタイアップソング「手のなる方へ」を起用した。新CMのうち、「黄金の味 焼肉で笑顔MAX」篇（30秒）と「黄金の味 やったれ焼肉」篇（15秒）の2篇は、3月7日からテレビ放送を開始。「焼肉堪能 堪能する兄妹」篇（15秒）は、W