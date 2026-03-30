明治はレトルトカレー「銀座トマトカリー」を3月1日から投入した。冷凍食品「銀座カリーグラタン2個入」も2月中旬から順次発売。古き良き銀座の洋食文化を今に伝えるロングセラーブランド「銀座カリー」の展開を強化する。「銀座トマトカリー」はトマトと肉の旨みを感じられるミートソース風のレトルトカレー。特製二段仕込みブイヨンの芳醇なコク、あめ色になるまで炒めたたまねぎの甘みに、トマトの旨みを加え、深い味わいに