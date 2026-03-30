明治は「まるごと野菜」シリーズのスープをリニューアルし、3月から順次発売する。春夏の時期に合わせ、冷やしてもおいしく食べられるアイコンを追加した新しいパッケージデザインで展開する。スープ4品にカレー2品を加えた「まるごと野菜」シリーズと3月1日発売の「銀座トマトカリー」を対象商品とするキャンペーンも5月15日まで実施している。「まるごと野菜」スープは野菜の旨味が溶け込んだ具材たっぷりの食べるスープ。電