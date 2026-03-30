ハチ食品は2026年春夏新商品を3月2日から発売した。パスタソースでは厳選した素材とこだわりの製法で仕上げた「自慢のパスタ」シリーズの展開を強化。人気洋食店とコラボレーションした「レストランHACHIのナポリタンソース」も投入した。フリーズドライ商品では3品をリニューアルした。「自慢のパスタ」シリーズは「ちょっと贅沢なこだわりパスタソース」をコンセプトとするパスタソース。25年秋に発売した第一弾の3品に続く