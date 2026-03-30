占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月30日〜4月5日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座にかかる満月が、境界線を明確にします。自分と他人、プライベートとオフィシャル、本音と建て前、それぞれが別の役割やベクトルを持ち、違うロジックの元に動いていきます。差異を意識して、きっちりと分けて考えるのが正解。考えややり方、目指す場所が違っても容認していくと、いつもの倍以上の成果が